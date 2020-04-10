В Ярославле начали асфальтировать Добрынинский мост
На Добрынинском мосту со стороны улицы Промышленной начали укладывать асфальт. Продолжаются и работы по установке ограждений, шумозащитных экранов, монтажу фонарных столбов и ремонту лестничных проходов. Следующим этапом станет перезапуск движения.
- Мы сделаем перезапуск движения и приступим к ремонту второй половины путепровода. При наступлении благоприятных погодных условий начнем асфальтировать съезд со стороны Добрынина. В середине апреля перепустим движение на самом мосту, а в конце месяца откроем прямое движение, - сказал представитель подрядчика Александр Огарков.
Завершить все работы на Добрынинском путепроводе должны в октябре этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU