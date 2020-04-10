В Ярославле начали асфальтировать Добрынинский мост

10 Апр 2020 2020-04-10T10:46:45+03:00

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На Добрынинском мосту со стороны улицы Промышленной начали укладывать асфальт. Продолжаются и работы по установке ограждений, шумозащитных экранов, монтажу фонарных столбов и ремонту лестничных проходов. Следующим этапом станет перезапуск движения.

- Мы сделаем перезапуск движения и приступим к ремонту второй половины путепровода. При наступлении благоприятных погодных условий начнем асфальтировать съезд со стороны Добрынина. В середине апреля перепустим движение на самом мосту, а в конце месяца откроем прямое движение, - сказал представитель подрядчика Александр Огарков.

Завершить все работы на Добрынинском путепроводе должны в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU