В Ярославле начали ремонтировать памятники и мемориалы

10 Апр 2020 2020-04-10T09:57:30+03:00

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Вчера, 9 апреля, комиссия проверила, как идут работы по восстановлению памятника «Скорбящая мать» в Заволжском районе. Это один из 17 объектов, которые планируют отремонтировать к юбилею Победы. В порядок приведут не только памятники и мемориалы, но и ведущие к ним пешеходные дорожки.

- В прошлом году здесь выполнили масштабные работы по реконструкции. В этом - сделают косметический ремонт и покраску. Всего в нашем районе отремонтируют восемь памятников. Средства на это выделили из городского бюджета, - сказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Кроме того, благоустроят еще 18 мемориалов, которые расположены на муниципальных кладбищах Ярославля. Все работы завершат к 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU