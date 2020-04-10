В Ярославской области более 20 тысяч семей смогут получить выплаты на детей

10 Апр 2020 2020-04-10T09:50:55+03:00

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Ярославские семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет смогут ежемесячно получать выплату на малышей в размере 5285 рулей – это половина от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе. Право на такую материальную поддержку имеют те семьи, доход которых не превышает размера прожиточного минимума.

Прием заявлений от родителей начнется с 1 июля, но рассчитываться начисления будут с 1 января этого года. Наличие иных пособий и мер поддержки значения не имеет.

Чтобы подать заявление, родителям нужно обратиться в МФЦ или органы социальной защиты населения по месту жительства. Потом эти заявления начнут принимать и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Чтобы получить выплату, достаточно только заявления, других документов не требуется.

В 2020 году на эти пособия будет потрачено более 1 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 746 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU