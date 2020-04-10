В Ярославле девушка украла золото на 34 тысячи рублей
Ювелирные украшения она сдала в ломбард
Подозреваемая сдала украденное золото в ломбардФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
26-летняя жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением о краже золотых украшений. Ущерб составил 34 тысячи рублей.
Оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя безработная, ранее судимая девушка. Выяснилось, что потерпевшая попросила подругу присмотреть за домашними питомцами в свое отсутствие. Но та пришла не одна, а вместе с подозреваемой.
- Девушка во всем призналась и рассказала, что ювелирные украшения сдала в ломбард. Возбудили уголовное дело, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU