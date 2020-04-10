В Ярославле девушка украла золото на 34 тысячи рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T09:32:41+03:00

Ювелирные украшения она сдала в ломбард

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26-летняя жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением о краже золотых украшений. Ущерб составил 34 тысячи рублей.

Оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя безработная, ранее судимая девушка. Выяснилось, что потерпевшая попросила подругу присмотреть за домашними питомцами в свое отсутствие. Но та пришла не одна, а вместе с подозреваемой.

- Девушка во всем призналась и рассказала, что ювелирные украшения сдала в ломбард. Возбудили уголовное дело, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU