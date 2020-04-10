В Ярославле жители дома, пострадавшего от взрыва газа, скоро вернутся в свои квартиры
Вчера, 9 апреля, комиссия проверила, как проходят последние этапы восстановительных работ в доме №41 на Панина. Напомним, 30 ноября 2019 года в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв бытового газа. В результате пострадала межквартирная перегородка.
- Подрядчик быстро приступил к ликвидации последствий и восстановительным работам. Все работы проводились поэтапно, с точным соблюдением технологии, как предписали эксперты. Все выполнили качественно и кратчайшие сроки, - сказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Сначала в доме восстановили конструктивные элементы стен в подъезде. Заново отстроили две несущие панели. После этого жильцам 16 непострадавших квартир разрешили вернуться в свое жилье. Это сделали еще в декабре. Также заменили стеклопакеты и покрасили стены на этажах.
В четырех квартирах сделали капитальный ремонт. Залили полы, положили линолеум, поклеили обои. В квартире, где взорвался газ, восстановили стены, коммуникации, поставили новые окна, исправили балкон.
Сейчас заканчиваются последние работы. Уже в этом месяце люди смогут вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU