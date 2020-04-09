2020-04-09T17:11:56+03:00
Общество

«Ростелеком» представит новую песню Полины Гагариной

Премьера новой песни певицы «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
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Премьера новой песни певицы «Небо в глазах» состоится 10 апреля в WinkПремьера новой песни певицы «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
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10 апреля в 19:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале «Все ТВ» начнется онлайн-концерт Полины Гагариной, на котором певица представит свою новую песню «Небо в глазах».

Концерт пройдет в необычном формате: во время шоу Полина Гагарина исполнит песни из дома, а музыканты будут аккомпанировать онлайн также в условиях самоизоляции. Такой необыкновенный домашний концерт зрители Wink увидят в прямом эфире с живым стереозвуком.

- Главным сюрпризом концерта станет премьера сингла «Небо в глазах» — это пронзительная история о любви и надежде, которая никого не оставит равнодушным. «Эта песня очень личная, она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас, — признается Полина Гагарина. — Песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух.

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