«Ростелеком» представит новую песню Полины Гагариной

9 Апр 2020 2020-04-09T17:11:56+03:00

Изменить размер текста: A A

10 апреля в 19:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале «Все ТВ» начнется онлайн-концерт Полины Гагариной, на котором певица представит свою новую песню «Небо в глазах».

Концерт пройдет в необычном формате: во время шоу Полина Гагарина исполнит песни из дома, а музыканты будут аккомпанировать онлайн также в условиях самоизоляции. Такой необыкновенный домашний концерт зрители Wink увидят в прямом эфире с живым стереозвуком.

- Главным сюрпризом концерта станет премьера сингла «Небо в глазах» — это пронзительная история о любви и надежде, которая никого не оставит равнодушным. «Эта песня очень личная, она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас, — признается Полина Гагарина. — Песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух.