2020-04-09T17:10:20+03:00
Общество

«Россети Центр Ярэнерго» отремонтируют одну из значимых подстанций Даниловского района

На объекте будет проведен ремонт распределительного устройства и силового трансформатора
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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» приступили к работам на подстанции 110/10кВ «Покров» - крупном центре питания в Даниловском районе. На объекте будет проведен ремонт распределительного устройства и силового трансформатора 110/10 кВ, а также другого основного оборудования.

От подстанции «Покров» получают электроэнергию 19 населенных пунктов Даниловского района с населением почти 500 человек и ряд социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: котельная, школа, детский сад, детский оздоровительный лагерь «Соть». Ремонт позволит улучшить техническое состояние электрооборудования и обеспечить надежность энергоснабжения подключенных к этому центру питания потребителей.

Всего в течение года специалисты «Ярэнерго» отремонтируют 43 подстанции основной сети 35-110 кВ, 228 трансформаторных подстанций и порядка 700 километров линий электропередачи всех классов напряжения.

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