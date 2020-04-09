Ярославец взял телефон знакомой и перевел на свой счет более 150 тысяч
В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Фрунзенского района города, который обвиняется в совершении кражи с банковского счета. По данным следствия, в марте 2019 года несовершеннолетний подозреваемый взял телефон своей знакомой и открыл мобильное приложение банка.
- Подозреваемый списал с принадлежащих ей банковских счетов сумму в размере более 150 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU