2020-04-09T15:59:56+03:00
Общество

Что делать ярославцам, если из-за пандемии им нечем платить за кредит?

Как быть, если доходы снизились, а кредит висит тяжким грузом
Полина Вачнадзе
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Как быть, если доходы снизились, а кредит висит тяжким грузомКак быть, если доходы снизились, а кредит висит тяжким грузомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Банк России рекомендует заемщикам, у которых во время пандемии существенно снизились доходы, в первую очередь, не паниковать, а подойти к делу конструктивно.

Существует несколько выходов из ситуации.

Сначала нужно позвонить в банк и сообщить о своих проблемах, после чего запросить вариант реструктуризации задолженности. Сделать это можно по телефону колл-центра или через личные кабинеты или электронную почту.

Если вариант реструктуризации не предложен или он не устраивает, заемщик вправе воспользоваться новым законом о кредитных каникулах. На него имеют права те люди, у которых из-за ситуации с коронавирусом доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Но следует помнить, что кредитные каникулы – это не прощение долга, а всего лишь отсрочка. Проценты во время каникул начисляться будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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