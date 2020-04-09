В Ярославле на фабрике «Красный перекоп» загорелся один из цехов
На место стянулась спецтехника, эвакуация не производится
О причинах возгорания пока ничего не известно, на месте работают спасатели.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле днем 9 апреля в одном из производственных цехов фабрики «Красный перекоп» вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают, что к месту происшествия с сигнальными огнями мчались пять пожарных машин.
- Возгорание произошло в одном из цехов, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – Эвакуация работников предприятия не производится.
О причинах возгорания пока ничего не известно, на месте работают спасатели. «КП-Ярославль» будет следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU