2020-04-09T15:48:19+03:00
Происшествия

В Ярославле на фабрике «Красный перекоп» загорелся один из цехов

На место стянулась спецтехника, эвакуация не производится
Полина ЗАЙЦЕВА
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О причинах возгорания пока ничего не известно, на месте работают спасатели.О причинах возгорания пока ничего не известно, на месте работают спасатели.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле днем 9 апреля в одном из производственных цехов фабрики «Красный перекоп» вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают, что к месту происшествия с сигнальными огнями мчались пять пожарных машин.

- Возгорание произошло в одном из цехов, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – Эвакуация работников предприятия не производится.

О причинах возгорания пока ничего не известно, на месте работают спасатели. «КП-Ярославль» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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