2020-04-09T15:56:50+03:00
Общество

Медицинские маски в аптеках Рыбинска: где можно найти и за сколько купить

Продаются маски в 15 аптеках
Полина Вачнадзе
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Купить маски можно в 15 аптекахКупить маски можно в 15 аптекахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После долгого перерыва в две аптечные сети Рыбинска поступили наконец-то медицинские маски. До конца недели планируют закупить еще 20 тысяч этих медицинских изделий.

Купить маски можно в 15 аптеках, сообщает администрация Рыбинска. Цена за штуку – 39 рублей. Маска трехслойная, из спанбонда.

В каких аптеках продаются маски:

- ул. Крестовая, д.77/ул. Бородулина, д.8;

- ул. Карякинская, д.47;

- пр. Серова, д.1;

- ул. З. Космодемьянской, д.1;

- ул. Куйбышева, д.5;

- ул. Ошурковская, д.4;

- пр. Революции, д.2а.

- ул. Фурманова, д.17;

- ул. Гагарина, д.16;

- пр. 50 лет Октября, д.29;

- ул. Наб. Космонавтов, д.9а;

- ул. Колышкина, д.7;

- ул. Ворошилова, д.16а;

- пр. Революции, д.42а;

- ул. М. Горького, д.10 (торговый центр «Космос»).

В ближайшее время в аптеки также поступят антисептики для взрослых и детей, а также средства для обработки поверхностей и помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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