Медицинские маски в аптеках Рыбинска: где можно найти и за сколько купить
После долгого перерыва в две аптечные сети Рыбинска поступили наконец-то медицинские маски. До конца недели планируют закупить еще 20 тысяч этих медицинских изделий.
Купить маски можно в 15 аптеках, сообщает администрация Рыбинска. Цена за штуку – 39 рублей. Маска трехслойная, из спанбонда.
В каких аптеках продаются маски:
- ул. Крестовая, д.77/ул. Бородулина, д.8;
- ул. Карякинская, д.47;
- пр. Серова, д.1;
- ул. З. Космодемьянской, д.1;
- ул. Куйбышева, д.5;
- ул. Ошурковская, д.4;
- пр. Революции, д.2а.
- ул. Фурманова, д.17;
- ул. Гагарина, д.16;
- пр. 50 лет Октября, д.29;
- ул. Наб. Космонавтов, д.9а;
- ул. Колышкина, д.7;
- ул. Ворошилова, д.16а;
- пр. Революции, д.42а;
- ул. М. Горького, д.10 (торговый центр «Космос»).
В ближайшее время в аптеки также поступят антисептики для взрослых и детей, а также средства для обработки поверхностей и помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU