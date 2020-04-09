2020-04-09T15:09:37+03:00
Общество

В Ярославской области у матери, избивавшей ребенка, отобрали сына

Мальчик сейчас находится в медицинской организации
Полина Вачнадзе
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8-летний ребенок сейчас находится в медицинской организации. ФОТО: УФССП по Ярославской области8-летний ребенок сейчас находится в медицинской организации. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебные приставы нагрянули в дом к жительнице Ярославской области. По решению суда, она должна была отдать своего 8-летнего сына в органы опеки и попечительства. Родная мать регулярно избивала своего ребенка.

Органы опеки не раз предупреждали родительницу, что она должна изменить свой образ жизни. Малыш жил в полной антисанитарии, не раз мать оставляла его без присмотра. Но самое ужасное было то, что она не раз поднимала на сына руку.

- Представители органов опеки и попечительства обратились в суд с заявлением о лишении гражданки родительских прав и требованием отобрать ребенка. На основании решения суда судебные приставы, возбудив исполнительное производство, выехали по месту нахождения мальчика, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

8-летний ребенок сейчас находится в медицинской организации. Его здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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