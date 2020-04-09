2020-04-09T14:24:06+03:00
Общество

Как ярославцам отличить фейковую новость о коронавирусе от настоящей?

Общественная палата РФ разработала рекомендации
Полина Вачнадзе
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Как ярославцам отличить фейковую новость о коронавирусе от настоящей?Как ярославцам отличить фейковую новость о коронавирусе от настоящей?Фото: Анастасия Осипова
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В последнее время на просторах Интернета не редко появляются новости, которые носят явно сомнительный характер. Например, ярославцам сообщили, что полиция начнет ловить детей, которые будут находиться на улицах без сопровождения взрослых. Самая страшная информация гласила, что в «Арене-2000» собираются держать трупы умерших от COVID-19. Запугивали и сеяли панику по полной программе.

Так как же отличить правдивую новость от фейковой? После многочисленных предупреждений об административной и уголовной ответственности за распространение недостоверной информации ее стало меньше, но нет-нет, да и мелькнет где-то провокационное сообщение.

Разработали рекомендации Общественная палата РФ и Фонд защиты национальных ценностей. В первую очередь, аудитории советуют не доверять просьбам делать как можно больше репостов, а также уточнять авторство и следить за опровержениями.

Главные признаки фейкаанонимность автора и эмоциональность его послания. При этом в сообщении нет фактов, которые можно бы было перепроверить. Говорят о большом количестве жертв, угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей.

Так автор фейка утверждает, что власти скрывают информацию, а в СМИ нет об этом ни слова, чтобы избежать паники у населения. В качестве источника информации указывается родственник или знакомый в правоохранительных органах.

Тем, кто постоянно находится в информационном потоке, специалисты советуют развивать в себе критичность, проверять источник информации и не доверять сообщению, даже если его репостнул уважаемый вами человек. Возможно, он просто поддался всеобщей панике.

При этом полностью изолировать себя от информации тоже не стоит. Чтобы минимизировать количество фейковых новостей, поступающих вам, подпишитесь на новости разных СМИ, а эмоциональные сообщения в разных чатах обходите стороной. Не рассылайте сообщения, если не уверены в их достоверности.

Стоит подписаться на рассылки различных министерств и ведомств, а также официальные ресурсы, посвященные коронавирусу в России. Там довольно часто публикуют опровержения на различные вбросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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