Прокуратура Ярославской области выявила нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних
Прокуратура Некоузского района Ярославской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере работы комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего проведения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- В рамках проверки выявлены многочисленные нарушения в деятельности образовательных организаций района, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Так, локальные правовые акты семи муниципальных образовательных учреждений, касающиеся работы учреждений с несовершеннолетними и семьями, состоящими на внутришкольном учете, не соответствовали требованиям.
В связи с выявленными нарушениями в адрес в адрес Главы Некоузского муниципального района внесено представление. Также представления были внесены в адрес директоров 9 муниципальных образовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU