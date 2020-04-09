2020-04-09T13:56:18+03:00
Общество

Прокуратура Ярославской области выявила нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних

В связи с выявленными нарушениями в адрес Главы Некоузского муниципального района внесено представление
Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Некоузского района Ярославской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере работы комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего проведения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- В рамках проверки выявлены многочисленные нарушения в деятельности образовательных организаций района, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Так, локальные правовые акты семи муниципальных образовательных учреждений, касающиеся работы учреждений с несовершеннолетними и семьями, состоящими на внутришкольном учете, не соответствовали требованиям.

В связи с выявленными нарушениями в адрес в адрес Главы Некоузского муниципального района внесено представление. Также представления были внесены в адрес директоров 9 муниципальных образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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