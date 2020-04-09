2020-04-09T13:47:43+03:00
Общество

В Рыбинске установили два новых светофора

Один уже работает, второй готовят к запуску
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске установили два новых светофораВ Рыбинске установили два новых светофора
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Новые светофоры установили на улице Расторгуева и на проспекте имени генерала Батова. Первый уже работает, второй планируют запустить к концу месяца.

Светофор на проспекте уже установлен: смонтированы консоли, навешано оборудование, проложены кабели. На очереди – техническое подключение к электрическим сетям и установка ограждения.

- Необходимость светофорного объекта именно в этом месте вызвана тем, что рядом находится спортивная школа, а тренировочная база расположена как раз на противоположной стороне дороги – в парковой зоне, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

На других улицах Рыбинска также планируют установить новые светофоры. Но многое зависит от финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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