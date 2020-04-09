Заочный круглый стол на тему «Онлайн сервисы под рукой»

9 Апр 2020 2020-04-09T13:12:11+03:00

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- Ольга, в последние несколько лет диджитализация банковского сектора была одной из самых обсуждаемых тем в финансовом сообществе. В сложившейся сегодня ситуации системы дистанционного обслуживания подвергаются самой серьезной проверке: насколько они гибки, понятны, мощны для того, чтобы справиться с потоком клиентов, активно уходящих в online? Способно ли банковское мобильное приложение полностью заменить поход в офис банка?

- Сегодня приложение Росбанка представляет собой полноценный digital-офис: с его помощью наши клиенты могут совершить бОльшую часть финансовых операций, которые раньше были доступны только при личном посещении отделения банка. По итогам 2019 года уже 55% наших клиентов по всей России взаимодействуют с банком удаленно. В приложении клиент может не только управлять своим счетом, совершать платежи, переводы, оплачивать штрафы ГИБДД или услуги ЖКХ, он также может без проблем открывать депозиты и сберегательные счета, а наши зарплатные клиенты могут дистанционно оформить кредит. В прошлом году мы предложили нашим зарплатным клиентам оформлять кредиты онлайн, без посещения офиса, и по итогам года по России было выдано порядка 3 млрд рублей именно через приложение. А сегодня в таком же режиме наши зарплатные клиенты могут оформить и рефинансирование. Кроме того, порядка 50% сберегательных счетов открываются сразу через интернет-банкинг.

- Какие сервисы ДБО являются наиболее популярными у клиентов банка? Почему?

- Самые популярные опции мобильного приложения - это переводы и платежи, в том числе по заранее заведенному шаблону: клиенты ценят свое время, и наша задача – помочь им проводить привычные операции максимально быстро и просто.

- Наблюдается ли тенденция, что все больше пользователей переходят от интернет-банка к мобильному банку? На ваш взгляд, с чем она связана?

- С 2017 по 2019 год показатель проникновения сервисов дистанционного банковского обслуживания по Росбанку вырос с 25% до общероссийского уровня в 55%, зафиксированного компанией Finalta. При этом рост по Росбанку произошел за счет пользователей мобильного приложения: по данным Finalta, соотношение между мобильным приложением и интернет-банком по России составляет 10 к 7, по Росбанку – 10 к 1 77% новых клиентов Росбанка с начала сотрудничества пользуются именно приложением.

- Для каких операций все еще требуется физическое присутствие клиента в офисе банка? Почему? Перейдут ли и эти операций со временем в онлайн?

- Сегодня в банковское отделение стоит обращаться для оформления, к примеру, таких сложных продуктов, как инвестиционное страхование жизни. Чтобы разобраться, куда именно вы бы хотели инвестировать свободные средства, какой доход и на каких условиях вы сможете потенциально получить, потребуется консультация специалиста. По большинству привычных и относительно простых операций, которые мы совершаем регулярно, посещение офиса уже не требуется.