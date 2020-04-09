Подать заявление в транспортную полицию ярославцы могут по телефону и Интернет

9 Апр 2020 2020-04-09T12:29:55+03:00

Обратиться в полицию можно через Интернет, по телефону или написать письмо Фото: Полина Вачнадзе

А еще можно написать письмо

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В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации ярославцы могут подать заявление в Северное линейное управление МВД России на транспорте несколькими способами.

- по телефону дежурной части Северного ЛУ МВД России на транспорте: (4852) 20-07-05,

- по телефону доверия Управления на транспорте МВД России по СЗФО: 8-800-200-16-02,

- через Интернет-приемную Управления на транспорте МВД России по СЗФО по этому адресу,

- с помощью почтового отправления на адрес: 150049, г.Ярославль, ул. Ухтомского, д.3, Северное ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU