Подать заявление в транспортную полицию ярославцы могут по телефону и Интернет
В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации ярославцы могут подать заявление в Северное линейное управление МВД России на транспорте несколькими способами.
- по телефону дежурной части Северного ЛУ МВД России на транспорте: (4852) 20-07-05,
- по телефону доверия Управления на транспорте МВД России по СЗФО: 8-800-200-16-02,
- через Интернет-приемную Управления на транспорте МВД России по СЗФО по этому адресу,
- с помощью почтового отправления на адрес: 150049, г.Ярославль, ул. Ухтомского, д.3, Северное ЛУ МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU