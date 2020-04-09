2020-04-09T11:00:46+03:00
Общество

Чем заняться на самоизоляции. В Ярославской области проведут онлайн-мастер-классы по шахматам

Первое занятие состоится 11 апреля
Светлана Крутикова
Поделиться:
Занятия проведут ведущие тренеры и гроссмейстеры страныЗанятия проведут ведущие тренеры и гроссмейстеры страныФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Всем, кому хочется «пошевелить мозгами», придется по душе новый проект. В регионе стартует дистанционный проект «Сидим дома за шахматной доской!».

Первое занятие пройдет в субботу 11 апреля. Владимир Поткин, первый гроссмейстер Ярославской области, чемпион Европы 2011 года, тренер олимпийской сборной России, расскажет о турнире претендентов по шахматам 2020 года и работе с лидером этого турнира Яном Непомнящим.

Организаторы проекта запланировали целую серию бесплатных мастер-классов от ведущих тренеров и гроссмейстеров страны, победителей международных онлайн-турниров. Приглашаются все желающие.

Чтобы принять участие в первом занятии, необходимо заполнить форму по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVOoqUeILbfjjkDb8BF1CO0D3CiLDOSe6uxSG3-x8wsk_w7Q/viewform.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тесты на коронавирус в Ярославле: можно ли сдать анализ платно?
Как ярославцам отличить фейковую новость о коронавирусе от настоящей?
Прокуратура Ярославской области выявила нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних
В Рыбинске установили два новых светофора
Заочный круглый стол на тему «Онлайн сервисы под рукой»
Подать заявление в транспортную полицию ярославцы могут по телефону и Интернет
Защита дипломов у выпускников колледжей может пройти по видеосвязи
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с Wink
Чем заняться на самоизоляции. В Ярославской области проведут онлайн-мастер-классы по шахматам
В Ярославле мужчины нашли на улице кредитку и успели оплатить ей покупки
Ситуация с коронавирусом в Ярославле: еще двое заболевших
Школу в микрорайоне Сокол в Ярославле построят к июлю 2021 года
Молодые ярославские семьи получат сертификаты на приобретение жилья
Ярославская филармония в режиме онлайн. Что можно посмотреть на сайте
Житель Ярославской области из-за личной неприязни к соседям сжег их дом и гараж
Провалы в асфальте: в Ярославле проверили парк 30-летия Победы
Специализировался на телефонах и бытовой технике: в Ярославской области осудят серийного вора
«Вода нормального цвета»: информация о загрязнении ручья в Рыбинске не подтвердилась
В Рыбинске продуктовые наборы школьникам начнут выдавать с 9 апреля
Житель Ярославской области из-за личной неприязни убил знакомого
Ярославских доноров приглашают сдать кровь в субботу