Чем заняться на самоизоляции. В Ярославской области проведут онлайн-мастер-классы по шахматам

9 Апр 2020 2020-04-09T11:00:46+03:00

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Всем, кому хочется «пошевелить мозгами», придется по душе новый проект. В регионе стартует дистанционный проект «Сидим дома за шахматной доской!».

Первое занятие пройдет в субботу 11 апреля. Владимир Поткин, первый гроссмейстер Ярославской области, чемпион Европы 2011 года, тренер олимпийской сборной России, расскажет о турнире претендентов по шахматам 2020 года и работе с лидером этого турнира Яном Непомнящим.

Организаторы проекта запланировали целую серию бесплатных мастер-классов от ведущих тренеров и гроссмейстеров страны, победителей международных онлайн-турниров. Приглашаются все желающие.

Чтобы принять участие в первом занятии, необходимо заполнить форму по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVOoqUeILbfjjkDb8BF1CO0D3CiLDOSe6uxSG3-x8wsk_w7Q/viewform.

ИСТОЧНИК KP.RU