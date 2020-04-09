2020-04-09T10:48:21+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчины нашли на улице кредитку и успели оплатить ей покупки

По данному факту возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Подозреваемые нашли карту на улице.Подозреваемые нашли карту на улице.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 45-летняя жительница Заволжского района города, у которой сын потерял банковскую карту. Женщина объяснила, что с кредитки были оплачены покупки на сумму более 11 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи денег установлены 44-летний и 56-летний не работающие жители, прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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