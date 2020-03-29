2020-03-29T13:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвич с коронавирусом скрывался на территории Ярославской области

За нарушение режима изоляции предусмотрена административная ответственность
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина госпитализирован, его семья находится в режиме изоляции.Мужчина госпитализирован, его семья находится в режиме изоляции.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Роспотребнадзор по Ярославской области поступило сообщение о том, что в Переславль-Залесском находится москвич с подтверждённым диагнозом коронавирус. Мужчина госпитализирован, его семья находится в режиме изоляции.

- За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность, - уточнили в пресс-службе оперативного штаба по коронавирусу в Ярославской области.

Всем жителям региона рекомендуется минимизировать посещение общественных мест. Напомним, в регионе официально подтверждён третий случай заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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