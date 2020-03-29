Москвич с коронавирусом скрывался на территории Ярославской области
За нарушение режима изоляции предусмотрена административная ответственность
Мужчина госпитализирован, его семья находится в режиме изоляции.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Роспотребнадзор по Ярославской области поступило сообщение о том, что в Переславль-Залесском находится москвич с подтверждённым диагнозом коронавирус. Мужчина госпитализирован, его семья находится в режиме изоляции.
- За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность, - уточнили в пресс-службе оперативного штаба по коронавирусу в Ярославской области.
Всем жителям региона рекомендуется минимизировать посещение общественных мест. Напомним, в регионе официально подтверждён третий случай заражения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU