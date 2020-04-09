2020-04-09T10:16:43+03:00
Общество

Школу в микрорайоне Сокол в Ярославле построят к июлю 2021 года

Общеобразовательные учреждения в городе не строились около 20 лет
Полина Вачнадзе
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Школа на 750 мест, общая площадь здания – более 15 тысяч квадратных метровШкола на 750 мест, общая площадь здания – более 15 тысяч квадратных метровФото: Мэрия Ярославля
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Школу в микрорайоне Сокол в Ярославле ждут и дети, и их родители. Планируется, что строительство завершится к 31 июля следующего года. На днях с инспекцией на стройку пришел мэр Ярославля Владимир Волков. Сейчас там обустраивают фундамент и устанавливают башенный кран.

- Школа на 750 мест, общая площадь здания – более 15 тысяч квадратных метров. Оно будет разноэтажным с выделенной секцией для младших классов, - сказал глава города.

Спроектировано 30 кабинетов, актовый зал и два спортивных зала, мастерские, столовая на 400 мест, медицинский блок, библиотек аи зоны отдыха. На территории у школы будет оборудована зона с баскетбольной и фолейбольной площадками, футбольным полем, беговой дорожкой и площадкой, на которой можно заниматься гимнастикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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