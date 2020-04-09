2020-04-09T09:40:20+03:00
Звезды

Ярославская филармония в режиме онлайн. Что можно посмотреть на сайте

Для любителей музыки подготовлена разнообразная программа
Полина Вачнадзе
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До конца апреля пройдет 17 концертов. ФОТО: Ярославская филармонияДо конца апреля пройдет 17 концертов. ФОТО: Ярославская филармония
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Соблюдение режима самоизоляции – не повод ограничить свою культурную жизнь. Наоборот, он дает возможность разнообразить свой досуг, причем, совершенно бесплатно.

Например, на сайте Ярославской филармонии в разделе «Виртуальный зал» можно послушать и архивные записи концертов прошлых сезонов, и трансляции выступлений, которые проходят в пустом зале.

До конца апреля пройдет 17 концертов, в том числе и для детей. В их числе X и XI Международные музыкальные фестивали Юрия Башмета с участием Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и мужского хора из Франции.

16 апреля дети в прямой трансляции смогут увидеть мюзикл «Остров, полный сокровищ». Запланированы музыкальные онлайн-вечера симфонической, хоровой и органной музыки.

За время самоизоляции записи концертов уже посмотрели около 2300 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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