Житель Ярославской области из-за личной неприязни к соседям сжег их дом и гараж

9 Апр 2020 2020-04-09T09:27:32+03:00

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В отношении 46-летнего жителя Переславского района возбудили уголовное дело об умышленном поджоге имущества.

Предварительно установили, что мужчина совершил поджог на участке соседей. В результате сгорел частный дом, гараж и имущество. Ущерб составил больше 3 миллионов рублей. Полиция быстро нашла подозреваемого. Он во всем признался и пояснил, что совершил поджог из-за личной неприязни к соседям, к тому же в том момент был пьян.

- Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU