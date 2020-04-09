2020-04-09T09:27:32+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области из-за личной неприязни к соседям сжег их дом и гараж

Злоумышленника задержали
Светлана Крутикова
Поделиться:
Поджигатель оставил соседей без дома, гаража и имуществаПоджигатель оставил соседей без дома, гаража и имуществаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В отношении 46-летнего жителя Переславского района возбудили уголовное дело об умышленном поджоге имущества.

Предварительно установили, что мужчина совершил поджог на участке соседей. В результате сгорел частный дом, гараж и имущество. Ущерб составил больше 3 миллионов рублей. Полиция быстро нашла подозреваемого. Он во всем признался и пояснил, что совершил поджог из-за личной неприязни к соседям, к тому же в том момент был пьян.

- Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тесты на коронавирус в Ярославле: можно ли сдать анализ платно?
Как ярославцам отличить фейковую новость о коронавирусе от настоящей?
Прокуратура Ярославской области выявила нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних
В Рыбинске установили два новых светофора
Заочный круглый стол на тему «Онлайн сервисы под рукой»
Подать заявление в транспортную полицию ярославцы могут по телефону и Интернет
Защита дипломов у выпускников колледжей может пройти по видеосвязи
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с Wink
Чем заняться на самоизоляции. В Ярославской области проведут онлайн-мастер-классы по шахматам
В Ярославле мужчины нашли на улице кредитку и успели оплатить ей покупки
Ситуация с коронавирусом в Ярославле: еще двое заболевших
Школу в микрорайоне Сокол в Ярославле построят к июлю 2021 года
Молодые ярославские семьи получат сертификаты на приобретение жилья
Ярославская филармония в режиме онлайн. Что можно посмотреть на сайте
Житель Ярославской области из-за личной неприязни к соседям сжег их дом и гараж
Провалы в асфальте: в Ярославле проверили парк 30-летия Победы
Специализировался на телефонах и бытовой технике: в Ярославской области осудят серийного вора
«Вода нормального цвета»: информация о загрязнении ручья в Рыбинске не подтвердилась
В Рыбинске продуктовые наборы школьникам начнут выдавать с 9 апреля
Житель Ярославской области из-за личной неприязни убил знакомого
Ярославских доноров приглашают сдать кровь в субботу