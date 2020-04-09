Провалы в асфальте: в Ярославле проверили парк 30-летия Победы

9 Апр 2020 2020-04-09T08:52:17+03:00

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Вчера, 8 апреля, комиссия проверила состояние парка 30-летия Победы после зимы и обнаружила недочеты. На пешеходных дорожках видимые провалы асфальта, бордюрный камень установлен некачественно.

В прошлом году работы по его благоустройству проходили в рамках проекта «Решаем вместе!». Сейчас отремонтированная территория находится на гарантии. В течение этого периода подрядчик обязан содержать объект в порядке.

- Мы составим акт с фотографиями выявленных недочетов. Подрядчик получит предписание об их устранении. На исправление замечаний дадим месяц. Если гарантийные обязательства не будут исполнены, обратимся в суд, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В 2019 году в парке установили ограждение, которое отделяет дорогу от пешеходной зоны, сделали новое освещение, оборудовали детский игровой комплекс, укрепили береговую линию водоема и заменили скамейки и урны. Ремонтные работы выполнили с опозданием. Жители района увидели обновленный парк не 1 октября, как было запланировано, а только в ноябре. В этом году по многочисленным просьбам ярославцев здесь проведут работы по озеленению.

ИСТОЧНИК KP.RU