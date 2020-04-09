Специализировался на телефонах и бытовой технике: в Ярославской области осудят серийного вора
За 18-летним парнем числится 19 краж и разбой
Молодого человека осудят за воровство телефонов и бытовой техники. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ростова. Он обвиняется в 19 кражах и разбое.
Установили, что все преступления обвиняемый совершил, когда ему еще не было 18 лет. В период с 2018 по 2019 годы молодой человек воровал мобильные телефоны, бытовую и другую технику.
- Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Сейчас обвиняемый находится под арестом, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU