2020-04-09T08:22:33+03:00
Происшествия

Специализировался на телефонах и бытовой технике: в Ярославской области осудят серийного вора

За 18-летним парнем числится 19 краж и разбой
Светлана Крутикова
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Молодого человека осудят за воровство телефонов и бытовой техники. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской областиМолодого человека осудят за воровство телефонов и бытовой техники. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ростова. Он обвиняется в 19 кражах и разбое.

Установили, что все преступления обвиняемый совершил, когда ему еще не было 18 лет. В период с 2018 по 2019 годы молодой человек воровал мобильные телефоны, бытовую и другую технику.

- Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Сейчас обвиняемый находится под арестом, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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