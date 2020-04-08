«Вода нормального цвета»: информация о загрязнении ручья в Рыбинске не подтвердилась

8 Апр 2020 2020-04-08T18:56:28+03:00

Вода и в водоотводной канаве, и в ручье, и в месте впадения в Волгу нормального цвета Фото: Правительство Ярославской области

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Выездная комиссия проверила состояние Фоминского ручья в Рыбинском районе. Вода оказалась нормального цвета. Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлен «кровавый» ручей.

- В ходе обследования специалисты признаков загрязнения не обнаружили. Вода и в водоотводной канаве, и в ручье, и в месте впадения в Волгу нормального цвета. На берегах нет остатков окрашивающих веществ. Но административное расследование продолжаем. Если у кого-то есть информация о фактах загрязнения Фоминского ручья, просим передать ее в департамент, -сообщил директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Информацию по данному факту или другим нарушениям природоохранного законодательства можно сообщить по телефону горячей линии департамента охраны окружающей (4852) 40-02-30 или через электронную почту doosp@yarregion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU