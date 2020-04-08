Житель Ярославской области из-за личной неприязни убил знакомого
Жителя Большого села Ярославской области задержали по подозрению в убийстве.
Как следует из материалов уголовного дела, 7 апреля этого года возле одного из домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что мотивом преступления стал конфликт, который ранее произошел между ним и потерпевшим.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU