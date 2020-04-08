Житель Ярославской области из-за личной неприязни убил знакомого

8 Апр 2020 2020-04-08T15:52:18+03:00

Незадолго до убийства между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителя Большого села Ярославской области задержали по подозрению в убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 апреля этого года возле одного из домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что мотивом преступления стал конфликт, который ранее произошел между ним и потерпевшим.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU