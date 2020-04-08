Ярославских доноров приглашают сдать кровь в субботу

8 Апр 2020 2020-04-08T15:19:43+03:00

«Рабочая» донорская суббота пройдет для тех, кто не может прийти на станцию в будние дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 апреля всех ждут на станции переливания крови, но по предварительной записи

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11 апреля, в ближайшую субботу, областная станция переливания крови приглашает всех желающих сдать кровь. «Рабочая» донорская суббота пройдет для тех, кто хочет, но не может прийти на станцию в будние дни.

Сдать кровь можно только по предварительной записи по телефонам: 8(4852)57-76-18, 54-03-45 (запись в будни с 11:00 до 15:00). Станция находится на Тутаевском шоссе, дом 95В. Время проведения акции с 08:00 до 12:00.

При себе донору нужно иметь паспорт с регистрацией в Ярославле или Ярославской области не менее 6 месяцев, а также СНИЛС. Сдать кровь может любой дееспособный совершеннолетний ярославец, прошедший медицинское обследование. Имеются как абсолютные противопоказания для донорства, так и временные Подробности можно узнать на сайте Областной станции переливания крови.

Кстати, донорам положена выплата, так называемая, компенсация обеда – 538 рублей. Также в день сдачи крови человек освобождается от работы и ему дается один дополнительный день отдыха, который оплачивается по среднему заработку. Этот день может быть использован в течение года со дня сдачи.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 56-11-65.

ИСТОЧНИК KP.RU