2020-04-08T15:19:43+03:00
Общество

Ярославских доноров приглашают сдать кровь в субботу

11 апреля всех ждут на станции переливания крови, но по предварительной записи
Полина Вачнадзе
Поделиться:
«Рабочая» донорская суббота пройдет для тех, кто не может прийти на станцию в будние дни«Рабочая» донорская суббота пройдет для тех, кто не может прийти на станцию в будние дниФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

11 апреля, в ближайшую субботу, областная станция переливания крови приглашает всех желающих сдать кровь. «Рабочая» донорская суббота пройдет для тех, кто хочет, но не может прийти на станцию в будние дни.

Сдать кровь можно только по предварительной записи по телефонам: 8(4852)57-76-18, 54-03-45 (запись в будни с 11:00 до 15:00). Станция находится на Тутаевском шоссе, дом 95В. Время проведения акции с 08:00 до 12:00.

При себе донору нужно иметь паспорт с регистрацией в Ярославле или Ярославской области не менее 6 месяцев, а также СНИЛС. Сдать кровь может любой дееспособный совершеннолетний ярославец, прошедший медицинское обследование. Имеются как абсолютные противопоказания для донорства, так и временные Подробности можно узнать на сайте Областной станции переливания крови.

Кстати, донорам положена выплата, так называемая, компенсация обеда – 538 рублей. Также в день сдачи крови человек освобождается от работы и ему дается один дополнительный день отдыха, который оплачивается по среднему заработку. Этот день может быть использован в течение года со дня сдачи.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 56-11-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярославской области из-за личной неприязни убил знакомого
Ярославских доноров приглашают сдать кровь в субботу
Чем заняться на самоизоляции. В Ярославле ежедневно будет проходить онлайн-зарядка
«Большинство фактов не подтвердились»: в Гаврилов-Ямской ЦРБ завершилась проверка по факту плохого обращения с пациенткой
Разбой, вымогательство, грабеж. Трех юных ярославцев будут судить за серьезные преступления
Доставка еды в отдаленные деревни Ярославской области во время коронавируса: как оформить заявку
Игроки ярославского «Буревестника» вошли в список лучших сезона Чемпионата России Суперлиги-1
В Ярославской области проверили, как предприятия соблюдают санитарные нормы
Пьяный ярославец на машине врезался в дерево и угробил приятеля
В Рыбинске изменилось расписание троллейбусов
Ярославец потребовал от предпринимателя купить газеты в рамках борьбы с COVID-19
Режим самоизоляции в Рыбинске: куда за помощью обратиться пожилым горожанам
«Балтика» помогает уберечь от коронавируса пожилых подопечных домов-интернатов
В рыбинских детских садах открыли девять дежурных групп
Пьяный ярославец угнал машину отца и совершил несколько ДТП
Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе одной из ширм Углича
Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
В Ярославле проверили цены на лимоны и имбирь: завышения есть. Куда жаловаться
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 8 апреля: на лечении 9 человек
В Ярославле будут судить водителя за ДТП со смертельным исходом
Несовершеннолетняя жительница Ярославля оборудовала в городе тайники с наркотиками
Коронавирусные мошенники: как ярославцам не попасться на крючок ушлым злоумышленникам