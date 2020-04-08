2020-04-08T14:29:00+03:00
Происшествия

Разбой, вымогательство, грабеж. Трех юных ярославцев будут судить за серьезные преступления

На момент совершения преступления двоим подсудимым было по 17 лет
Полина Вачнадзе
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В ходе расследования уголовного дела вину в совершенном преступлении обвиняемые призналиВ ходе расследования уголовного дела вину в совершенном преступлении обвиняемые призналиФото: Олег ЗОЛОТО
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На скамье подсудимых Дзержинского суда скоро окажутся трое молодых жителей Ярославля – одному 19 лет, остальным сейчас по 18, а на момент совершения преступлений было по 17 лет. Троица обвиняется в разбое, вымогательстве, грабеже и хищении паспорта.

По версии следствия, на свое первое преступления ребята пошли в марте прошлого года. Они посадили в машину несовершеннолетнего и там отобрали у него мобильник за 20 тысяч рублей. После этого они избили юношу и стали вымогать у него 50 тысяч рублей, заставив написать расписку.

Как установили правоохранительные органы, через несколько дней, уже в апреле, обвиняемые на Тутаевском шоссе напали на 21-летнего прохожего, избили его, увели в подъезд, снова избили и забрали сотовый телефон, деньги и банковскую карту. А когда обыскали, то нашли еще паспорт и прихватили его с собой.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершенном преступлении обвиняемые признали, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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