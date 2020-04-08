Пьяный ярославец на машине врезался в дерево и угробил приятеля

8 Апр 2020 2020-04-08T12:50:40+03:00

Хозяин авто сидел на пассажирском месте и был не пристегнут

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ДТП со смертельным исходом произошло в мае прошлого года. Как установило следствие, вечером двое мужчин распивали спиртные напитки, а потом собрались ехать в Ярославль. Хозяин машины по каким-то причинам сел на пассажирское сиденье и не пристегнулся, а за рулем оказался его собутыльник, у которого даже не было водительского удостоверения.

- Не справившись с управлением автомобиля из-за состояния алкогольного опьянения, обвиняемый выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Пассажир «Лады» получил множественные травмы и в результате скончался, - сообщает прокуратура Заволжского района.

Ранее уже не однократно судимому мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Усугубляет обвинение то, что водитель был пьян. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU