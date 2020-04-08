В Рыбинске изменилось расписание троллейбусов

8 Апр 2020 2020-04-08T12:26:22+03:00

Их количество увеличилось, особенно в часы пик

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Расписание движения рыбинских троллейбусов изменилось с сегодняшнего дня, 8 апреля. Троллейбусы стали делать больше рейсов, особенно в часы пик. Это связано с тем, что в городе открылись многие промышленные предприятия.

Расписание.

Маршрут №1

Время отправления от ул. Расторгуева:

6:06 6:23 6:39 6:58 7:15 7:33 7:47 8:03 8:19 8:39 8:54 9:07 9:23 9:40 10:14 10:43 10:49 11:13 11:46 12:08 12:21 12:34 12:42 13:07 13:27 13:41 13:54 14:09 14:32 14:50 15:19 15:40 15:55 16:03 16:15 16:40 16:59 17:22 17:42 17:54 18:18 18:48

Время отправления от ул. Куйбышева:

6:44 7:01 7:18 7:37 7:54 8:12 8:26 8:42 8:58 9:18 9:33 9:46 10:02 10:19 10:53 11:22 11:28 11:52 12:25 12:47 13:00 13:13 13:21 13:46 14:06 14:20 14:33 14:48 15:11 15:29 15:58 16:19 16:34 16:42 16:54 17:19 17:38 18:01 18:21 18:33 18:57 19:26

Маршрут №4

Время отправления от ул. Расторгуева:

6:00 6:21 6:42 6:58 7:08 7:32 7:53 8:09 8:21 8:48 9:04 9:20 10:03 10:15 10:34 11:10 11:22 11:50 12:05 12:21 12:33 13:01 13:16 13:32 13:44 14:27 14:43 14:59 15:15 15:54 16:10 16:21 16:33 17:05 17:21 17:32 17:44 18:32

Время отправления от ул. Куйбышева:

6:32 6:54 7:15 7:31 7:41 8:05 8:26 8:42 8:54 9:21 9:37 9:53 10:36 10:48 11:07 11:43 11:55 12:23 12:38 12:54

13:06 13:34 13:49 14:05 14:17 15:00 15:16 15:32 15:48 16:27 16:43 16:54 17:06 17:38 17:54 18:05 18:17 19:05

Маршрут №5

Время отправления от остановки «Троллейбусный парк»:

6:02 6:15 6:27 6:42 6:59 7:16 7:33 7:49 8:01 8:15 8:32 8:49 9:06 9:22 9:39 10:22 10:39 10:55 11:14 11:36 11:55 12:12 12:28 12:35 12:47 13:19 13:28 13:47 14:01 14:15 14:26 14:58 15:32 15:55 16:05 16:17 16:29 16:38 17:05 17:27 17:50 18:01 18:21 18:55

Время отправления от ул. Куйбышева:

6:46 6:59 7:12 7:27 7:44 8:01 8:18 8:34 8:46 9:00 9:17 9:34 9:51 10:07 10:24 11:07 11:24 11:40 11:59 12:21 12:40 12:57 13:13 13:20 13:32 14:04 14:13 14:32 14:46 15:00 15:11 15:43 16:17 16:40 16:50 17:02 17:14 17:23 17:50 18:12 18:35 18:46 19:06 19:39

Маршрут №6

Время отправления от остановки «Троллейбусный парк»:

6:03 6:16 6:30 6:49 7:05 7:18 7:32 7:43 8:02 8:19 8:35 8:51 9:02 9:13 9:32 10:05 10:33 11:04 11:12 11:24 11:43 12:03 12:16 12:33 12:50 13:02 13:13 13:33 13:47 14:03 14:23 14:32 14:43 15:03 15:18 15:34 15:54 16:13 16:35 16:51 17:14 17:39 18:03 18:31 19:00

Время отправления от завода «Призма»:

6:44 6:58 7:12 7:31 7:47 8:00 8:14 8:25 8:44 9:01 9:17 9:33 9:44 9:55 10:14 10:47 11:15 11:46 11:54 12:06 12:25 12:45 12:58 13:15 13:32 13:44 13:55 14:15 14:29 14:45 15:05 15:14 15:25 15:45 16:00 16:16 16:36 16:55 17:17 17:33 17:56 18:21 18:45 19:13 19:41

ИСТОЧНИК KP.RU