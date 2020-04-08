Ярославец потребовал от предпринимателя купить газеты в рамках борьбы с COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T12:05:16+03:00

Мошенник сказал, что печатную продукцию положено иметь на предприятии согласно приказу

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В полицию Ярославля 7 апреля поступило обращение из Фрунзенского района города. Заявитель рассказал, что к нему на производство пришел неизвестный и потребовал приобрести печатную продукцию.

- Мошенник пытался убедить предпринимателя, что в рамках борьбы с распространением короновирусной инфекции печатную продукцию якобы обязательно должны иметь на этом предприятии, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU