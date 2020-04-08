2020-04-08T11:36:24+03:00
Общество

В рыбинских детских садах открыли девять дежурных групп

Их посещают малыши, родители которых вышли на работу на вновь открывшиеся предприятия
Полина Вачнадзе
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Сейчас дежурные группы посещает 51 юный рыбинецСейчас дежурные группы посещает 51 юный рыбинецФото: Иван МАКЕЕВ
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В Рыбинске в четырех детских садах открыто уже девять дежурных групп. Их могут посещать дети, у которых оба родители (или один, если семья неполная), трудятся на предприятиях, не попадающих под указ главы государства о нерабочих дня до 30 апреля.

Первая дежурная группа открылась 6 апреля на базе детского сада №10. Дополнительно по три группы сформировано в детских садах №10 и №99, по одной – в детсадах №57 и №114.

Для зачисления нужно предоставить заявление на имя руководителя дошкольного образовательного учреждения, а также справку от работодателя в свободной форме, о необходимости родителю выйти на работу.

Сейчас дежурные группы посещает 51 юный рыбинец. На одной группе работает воспитатель и младший воспитатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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