В рыбинских детских садах открыли девять дежурных групп
В Рыбинске в четырех детских садах открыто уже девять дежурных групп. Их могут посещать дети, у которых оба родители (или один, если семья неполная), трудятся на предприятиях, не попадающих под указ главы государства о нерабочих дня до 30 апреля.
Первая дежурная группа открылась 6 апреля на базе детского сада №10. Дополнительно по три группы сформировано в детских садах №10 и №99, по одной – в детсадах №57 и №114.
Для зачисления нужно предоставить заявление на имя руководителя дошкольного образовательного учреждения, а также справку от работодателя в свободной форме, о необходимости родителю выйти на работу.
Сейчас дежурные группы посещает 51 юный рыбинец. На одной группе работает воспитатель и младший воспитатель.
ИСТОЧНИК KP.RU