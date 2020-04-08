«Балтика» помогает уберечь от коронавируса пожилых подопечных домов-интернатов

8 Апр 2020 2020-04-08T11:52:09+03:00

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В партнерстве с фондом «Старость в радость» и Ярославским благотворительным фондом милосердия и здоровья компания помогла закупить санитарные и дезинфицирующие средства для пожилых людей - подопечных домов-интернатов. В условиях эпидемии социальные учреждения не могут в экстренном порядке обеспечить своих пациентов средствами защиты. Эта помощь - одна из мер компании по поддержке местных сообществ по всему миру.

В фокусе «Балтики» на данный момент защита пожилых людей, которые находятся в зоне повышенного риска. Компания взаимодействует с общественными организациями и благотворительными фондами для организации помощи домам престарелых, помогаем в закупке средств санзащиты и других товаров, необходимых социальным учреждениям в условиях пандемии COVID-19. В сотрудничестве с Фондом милосердия и здоровья компания закупила маски, перчатки, бахилы и оказала помощь пожилым людям из Некрасовского и Рыбинского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологического центра Ярославской области. Всего в этих соцучреждениях проживает около 1000 человек.

Председатель правления «Российского Фонда милосердия и здоровья» в Ярославле Светлана Николаевна Лягушева:

- Мы переживаем сейчас очень сложное время, без помощи и эмпатии выжить человечеству будет крайне сложно. Пожилые люди, особенно одинокие, нуждаются в нашей с вами поддержке. Без нас им просто не пережить этот период. Мы должны сплотиться и создать для них безопасную среду, обеспечив всем необходимым для защиты от вируса. Спасибо всем, кто в это сложное время откликнулся на нашу просьбу. Мира, здоровья, добра и милосердия вам и вашим близким.

Также в сотрудничестве с фондом «Старость в радость» компания «Балтика» организовали работу с домами престарелых в Тульской, Ростовской и Воронежской областях, которые, по оценкам благотворительной организации, сейчас особенно нуждаются в поддержке. Сансредства получат более 1100 подопечных фонда. Компании Carlsberg Group по всему миру оказывают помощь в борьбе с COVID-19. Carlsberg направила около 17,2 тыс. литров винной основы сидра Somersby, содержащей 16% алкоголя, на завод крепких спиртных напитков «Нюборг» в Дании - для производства дезинфектора для рук. Пивоварни Carlsberg в Великобритании, Китае, Лаосе, в Украине, Прибалтике помогают местному сообществу в обеспечении средствами санзащиты, поддерживают медицинские учреждения.

Фонды Carlsberg, а именно Carlsberg Foudation, New Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation, выделили гранты, направленные на поддержку исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных объединений - для смягчения последствий пандемии коронавируса и предотвращения развития эпидемий в будущем.