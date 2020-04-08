Пьяный ярославец угнал машину отца и совершил несколько ДТП

8 Апр 2020 2020-04-08T11:05:14+03:00

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25-летний житель Ярославля обвиняется в угоне машины.

Следствие установило, что в январе этого года молодой человек и его отец вместе выпивали. Когда отец уснул, сын взял ключи от его «девятки» и поехал кататься по городу. Ярославец умудрился совершить несколько ДТП.

- Нарушения заметили сотрудники ГИБДД и стали преследовать машину. Молодой человек остановился лишь после предупредительных выстрелов со стороны сотрудников полиции. Угонщика задержали, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU