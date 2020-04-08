Пьяный ярославец угнал машину отца и совершил несколько ДТП
Угонщик предстанет перед судом
Полиция организовала погоню за пьяным угонщикомФото: Олег ЗОЛОТО
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25-летний житель Ярославля обвиняется в угоне машины.
Следствие установило, что в январе этого года молодой человек и его отец вместе выпивали. Когда отец уснул, сын взял ключи от его «девятки» и поехал кататься по городу. Ярославец умудрился совершить несколько ДТП.
- Нарушения заметили сотрудники ГИБДД и стали преследовать машину. Молодой человек остановился лишь после предупредительных выстрелов со стороны сотрудников полиции. Угонщика задержали, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Уголовное дело передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU