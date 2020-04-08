Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе одной из ширм Углича
Ярославская прокуратура проверила соблюдение закона при работе одной из фирм в Угличе. Выяснилось, что после того, как прокуратура запросила документы о прохождении работниками диспансеризации, сотрудники фирмы фактически провели документарную проверку.
- Распоряжение о проведении проверки не издавалось, акт по ее результатам не составлялся, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
По итогам проверки в Государственную инспекцию труда в Ярославской области внесено представление. После его рассмотрения виновному должностному лицу было объявлено замечание.
ИСТОЧНИК KP.RU