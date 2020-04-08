Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе одной из ширм Углича

8 Апр 2020 2020-04-08T11:02:44+03:00

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Ярославская прокуратура проверила соблюдение закона при работе одной из фирм в Угличе. Выяснилось, что после того, как прокуратура запросила документы о прохождении работниками диспансеризации, сотрудники фирмы фактически провели документарную проверку.

- Распоряжение о проведении проверки не издавалось, акт по ее результатам не составлялся, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По итогам проверки в Государственную инспекцию труда в Ярославской области внесено представление. После его рассмотрения виновному должностному лицу было объявлено замечание.

ИСТОЧНИК KP.RU