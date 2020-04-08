2020-04-08T11:00:58+03:00
Общество

Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза

За последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения
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Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатленийWink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений
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Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок отрытого доступа к нему до конца апреля, сообщает пресс-служба компании.

За последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи, концерты.

С начала массовой самоизоляции россиян спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.

- Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач, - отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

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