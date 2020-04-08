В Ярославле проверили цены на лимоны и имбирь: завышения есть. Куда жаловаться

8 Апр 2020 2020-04-08T10:31:29+03:00

Еще недавно стоимость лимонов была намного меньше Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле проверили качество и цены продуктов в одном из сетевых магазинов Фрунзенского района. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы ярославцев в социальных сетях на необоснованно завышенные цены на лимоны и имбирь.

- Завышенные цены есть. Имбирь стоит 1350 рублей за килограмм. По словам сотрудников магазина, еще неделю назад его стоимость была в районе 400 рублей. Цена на лимоны – 349 рублей, хотя еще недавно их стоимость была намного меньше, - сказал координатор проекта «Народный контроль» Алексей Таганов.

Но и это еще не все. Качество многих продуктов на прилавках оказалось далеко не на высоте. Немало испорченных товаров, на замороженных продуктам много наледи, скорее всего, она размораживалась и снова замораживалась. Так что к магазину оказалась масса замечаний, сотрудники попросили время на то, чтобы все исправить.

- В этом магазине много замечаний. Данный торговый объект не пользуется авторитетом у местных жителей. Овощи и фрукты на прилавках в ужасном состоянии. Мы возмущены. Очень завышены цены на лимон и имбирь. Такие цены – просто издевательство над людьми, - сказал председатель ТОС Александр Ершов.

По фактам завышения цен будут направлены документы в ФАС для устранения нарушений и привлечения к административной ответственности причастных к этому лиц.

На завышенные цены ярославцы могут пожаловаться по телефонам:

+7(499)755-23-23 – Федеральная антимонопольная служба России;

+7(4852)40-09-91 – телефон для жалоб на завышенные цены на продукты;

8(800)100-00-04 – горячая линия по защите прав потребителей товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU