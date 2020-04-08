2020-04-08T10:06:16+03:00
Происшествия

В Ярославле будут судить водителя за ДТП со смертельным исходом

Мужчина грозит до пяти лет лишения свободы
Светлана Крутикова
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Водитель сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходуВодитель сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя, совершившего ДТП в Ярославле. В результате аварии погиб пешеход.

29 сентября 2019 года около полуночи на проспекте Фрунзе произошло ДТП. 34-летний водитель «Фольксвагена» сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшего доставили в больницу. От полученных травм он скончался в отделении реанимации.

- В ходе предварительного следствия провели судебно-медицинсую, автотехническую, видеотехническую экспертизы. Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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