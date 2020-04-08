2020-04-08T09:33:52+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя жительница Ярославля оборудовала в городе тайники с наркотиками

Информацию о "закладках" девушка передавала будущим покупателям
Светлана Крутикова
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Девушку с поличным задержала полиция, наркотики изъялиДевушку с поличным задержала полиция, наркотики изъялиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Ярославля. Девушка обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

Следствие установило, что в феврале этого года обвиняемая оборудовала на территории города не менее 10 «тайников» с наркотиками и передала информацию о них будущим покупателям. Девушку с поличным задержала полиция. Наркотики изъяли.

- Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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