Несовершеннолетняя жительница Ярославля оборудовала в городе тайники с наркотиками
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Ярославля. Девушка обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.
Следствие установило, что в феврале этого года обвиняемая оборудовала на территории города не менее 10 «тайников» с наркотиками и передала информацию о них будущим покупателям. Девушку с поличным задержала полиция. Наркотики изъяли.
- Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU