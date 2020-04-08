Коронавирусные мошенники: как ярославцам не попасться на крючок ушлым злоумышленникам

8 Апр 2020 2020-04-08T09:25:49+03:00

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О том, как не стать жертвой обманщиков, которые сразу же поняли, что ситуацию с коронавирусом можно использовать для своего обогащения, рассказал специалист по кибербезопасности ярославского отделенная Банка России Андрей Коценко.

Многие злоумышленники воспользовались тем, что из-за всемирной эпидемии, ярославцы отказались от поездок и сейчас ждут возврата денег от авиакомпаний.

- Мошенник может позвонить, представившись сотрудником компании, и попросить сообщить данные банковской карты, якобы для возврата платы за отмененный рейс. Здесь важно понимать, что для возмещения денег не нужны данные карты или счета: средства вернутся на ту карту, с которой вы платили, - говорит Андрей Коценко.

Зафиксированы и звонки, во время которых ушлые предприниматели обещают разные компенсации, отсрочки по выплате кредитов, а также услуги по выявлению коронавируса. Все это делается для того, чтобы вы сообщили реквизиты своей банковской карты, чего делать ни в коем случае не стоит. Коды и пароли нужны только мошенникам, настоящие сотрудники банков их не спрашивают.

- Но, пожалуй, самый популярный вид мошенничества в интернете - это фишинговые сайты. Сейчас они адаптировались «на злобу дня». Злоумышленники рассылают письма с «рекомендациями защиты от вируса», призывают внести пожертвования на производство вакцины, могут предлагать купить лекарства, а также дезинфицирующие или защитные средства. Такие письма содержат ссылку на поддельный, то есть фишинговый сайт, - поясняет специалист.

Оплачивая что-либо на таком сайте, жертва открывает мошенникам доступ ко всем данным своей карты. Иногда при переходе на поддельный сайт на смартфон устанавливается программа, которая дает злоумышленникам доступ к конфиденциальным данным, например, к паролю от онлайн-банка, а значит, к вашим деньгам.

Не исключено, что тема вируса и дальше будет использоваться злоумышленниками, возможно появление новых приемов нечестного отъема денег у населения. Поэтому не нужно терять бдительность, не доверяйте подобным звонкам, письмам и предложениям, пользуйтесь только официальными источниками информации и проверенными интернет-магазинами.

Для онлайн-платежей стоит оформить отдельную карту и держать на ней не больше той суммы, которая нужна для конкретной покупки. И еще один крайне важные совет: установите и регулярно обновляйте на своих гаджетах антивирусную программу, которая включают защиту от спама и фишинговых писем.

ИСТОЧНИК KP.RU