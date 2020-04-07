В Ярославском районе достраивают первый в регионе модульный детсад

7 Апр 2020 2020-04-07T19:08:03+03:00

В поселке Ивняки Ярославского района вот-вот будет сдан первый в области модульный детский сад Фото: Правительство Ярославской области

Он откроется в поселке Ивняки во втором квартале 2020 года

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В поселке Ивняки Ярославского района вот-вот будет сдан первый в области модульный детский сад. Это двухэтажное здание, возведенное в блочно-модульной технологии. Уже сделаны все отделочные работы, проложены внутренние инженерные коммуникации, ведется подключение охранной, автоматической пожарной сигнализации, интернета и телефона, скоро приступят к благоустройству территории, установке детских площадок.

В этот дополнительный корпус детского сада "Ивушка" будут ходить 120 малышей. Все пять групп оформят яркими цветами. Открытие этого детского сада во многом решит проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Основное здание открыли 4 года назад, и оно уже переполнено детьми. На очереди стоят около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU