В Рыбинске начало действовать ограничение на посещение кладбищ
В Рыбинске с 7 апреля в силу вступило ограничение на посещение городских кладбищ. Данная мера необходима в связи с угрозой распространения на территории Ярославской области коронавирусной инфекции.
- До особого распоряжения по отмене ограничительных мер нельзя будет пройти и проехать на территории Южного, Западного, Болтинского и Софийского кладбищ, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - В ближайшие православные праздники департамент ЖКХ, транспорта и связи не будет организовывать традиционные дополнительные рейсы общественного транспорта для посещения мест захоронений.
На период ограничения въезд на кладбище разрешается исключительно для траурных процессий.
ИСТОЧНИК KP.RU