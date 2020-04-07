В Рыбинске начало действовать ограничение на посещение кладбищ

7 Апр 2020 2020-04-07T17:25:11+03:00

На период ограничения проезд на кладбища возможен только для траурных процессий

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В Рыбинске с 7 апреля в силу вступило ограничение на посещение городских кладбищ. Данная мера необходима в связи с угрозой распространения на территории Ярославской области коронавирусной инфекции.

- До особого распоряжения по отмене ограничительных мер нельзя будет пройти и проехать на территории Южного, Западного, Болтинского и Софийского кладбищ, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - В ближайшие православные праздники департамент ЖКХ, транспорта и связи не будет организовывать традиционные дополнительные рейсы общественного транспорта для посещения мест захоронений.

На период ограничения въезд на кладбище разрешается исключительно для траурных процессий.

ИСТОЧНИК KP.RU