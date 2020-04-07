2020-04-07T16:51:45+03:00
Общество

В Ярославской области отменили пени за просрочку коммунальных платежей

Неустойки и штрафы не будут взыскивать до 1 января
Полина Вачнадзе
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Но прежние долги прощать не собираютсяНо прежние долги прощать не собираютсяФото: Полина Вачнадзе
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Взыскание неустоек, штрафов и пени за несвоевременные платежи за жилое помещение и по коммунальным услугам в Ярославской области приостановлено до 1 января. Кроме того, даже если за это время накопился долг, отключать ресурсы не будут. Мораторий касается оплаты за газ, свет, отопление, воду, канализацию, вывоз мусора и взносов за капитальный ремонт.

Но это вовсе не означает, что прежние долги по начисленным неустойкам спишут. В первую очередь, мораторий направлен на защиту населения, которое находится на самоизоляции и не может дистанционно оплатить счета.

Кроме того, временно приостанавливается проверка приборов учета. Если оно наступило после 6 апреля, а хозяин квартиры не успел это сделать, показания приборов все равно будут приняты. Но как только жизнь войдет в привычную колею и предприятия заработают в обычном режиме, приборы нужно будет проверить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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