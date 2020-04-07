Рыбинск очистят позднее. В городе перенесли сроки субботника

7 Апр 2020 2020-04-07T14:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске из-за профилактических мероприятий перенесли сроки месячника по уборке города. Он был запланирован на апрель, с 1 по 30 числа. Когда именно получится привести Рыбинск в порядок в департаменте ЖКХ, транспорта и связи точно сказать не могут. Видимо, как только позволит эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничительные меры.

При этом все службы по уборке города работают в обычном режиме. О сроках проведения месячника по весенней уборке Рыбинска и дате общегородского субботника администрация города сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU