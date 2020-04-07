2020-04-07T14:47:52+03:00
Общество

Рыбинск очистят позднее. В городе перенесли сроки субботника

Конкретные даты пока не называют
Полина Вачнадзе
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Дату общегородского субботника администрация города сообщит дополнительно. ФОТО: администрация РыбинскаДату общегородского субботника администрация города сообщит дополнительно. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске из-за профилактических мероприятий перенесли сроки месячника по уборке города. Он был запланирован на апрель, с 1 по 30 числа. Когда именно получится привести Рыбинск в порядок в департаменте ЖКХ, транспорта и связи точно сказать не могут. Видимо, как только позволит эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничительные меры.

При этом все службы по уборке города работают в обычном режиме. О сроках проведения месячника по весенней уборке Рыбинска и дате общегородского субботника администрация города сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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