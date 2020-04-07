2020-04-07T14:05:25+03:00
Происшествия

Ударил по голове и украл монитор: в Рыбинске осудят грабителя-рецидивиста

Помимо грабежа преступник сидел в тюрьме за совершение убийства
Полина ЗАЙЦЕВА
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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Следственным отделом Рыбинска возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в совершении грабежа. По данным следствия, 30 марта 2020 года мужчина ударил несовершеннолетнего потерпевшего по голове и украл у него компьютерный монитор.

- С похищенным имуществом мужчина скрылся, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Установлено, что подозреваемый ранее был судим за убийство и грабеж.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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