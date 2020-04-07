Ударил по голове и украл монитор: в Рыбинске осудят грабителя-рецидивиста
Следственным отделом Рыбинска возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в совершении грабежа. По данным следствия, 30 марта 2020 года мужчина ударил несовершеннолетнего потерпевшего по голове и украл у него компьютерный монитор.
- С похищенным имуществом мужчина скрылся, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Установлено, что подозреваемый ранее был судим за убийство и грабеж.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. Подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU