В подвале дома в Ярославле нашли мину времен войны

7 Апр 2020 2020-04-07T16:57:10+03:00

Мина все еще представляла серьезную опасность для окружающих. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

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ЧП произошло на улице Кудрявцева в Ленинском районе Ярославля. В подвале жилого 3-этажного дома при проведении слесарных работ обнаружили предмет, очень напоминающий мину.

Тут же позвонили в полицию, на место прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы увели на безопасное расстояние рабочих, обнаруживших мину, оцепили территорию и вместе с сотрудниками спецслужб эвакуировали из дома 11 жителей, которые в это время находились в своих квартирах.

Находка оказалась 82-миллиметровой минометной миной времени Великой Отечественной войны со взрывателем и следами сильной коррозии. Несмотря на долгое время, что она пролежала, мина все еще представляла серьезную опасность для окружающих. Не трудно представить, что бы произошло с трехэтажным домом, если бы снаряд взорвался.

- Сотрудники ОМОН извлекли мину и отвезли ее на полигон, где уничтожили с использованием накладного заряда. Помещение дома было обследовано, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU