2020-04-07T13:26:26+03:00
Спорт

Ярославская школа стала Детским футбольным центром

Это позволит образовательному учреждению ежегодно получать 10 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
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Спортивная школа работает с 2001 году, сейчас там тренируются и обучаются более 560 детейСпортивная школа работает с 2001 году, сейчас там тренируются и обучаются более 560 детейФото: Мэрия Ярославля
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Статус «Детский футбольный центр» присвоен ярославской спортивной школе №13. Такое решение приняла комиссия при президенте Российского футбольного союза.

Статус – не просто звание, он позволит школе ежегодно получать 10 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы, покупку инвентаря и обучение тренерского штаба.

Спортивная школа работает с 2001 году, сейчас там тренируются и обучаются более 560 детей.

- Очень значимое событие. Финансовая поддержка позволит нам направить деньги на улучшение материальной базы школы, приобретение нового оборудования. По всей стране порядка 25 подобных центров, - сказал директор спортивной школы №13 Артем Моисеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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