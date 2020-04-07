Как в Ярославской области будут выплачивать пенсии в апреле

7 Апр 2020 2020-04-07T13:06:16+03:00

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Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Ярославской области, пенсии и другие социальные пособия за апрель тем, кто получает их на Почте России, будут выплачены до 12 апреля.

Ярославцам, которые получают деньги через банки 20 и 25 числа каждого месяца, пенсии и пособия должны выплатить 9 апреля.

- Одновременно с пенсией будет осуществлена доставка выплат в связи с 75-летней годовщиной Победы и ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан к Дню Победы, - поясняет пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU