Как в Ярославской области будут выплачивать пенсии в апреле
Определены даты выплаты пенсий и других социальных пособий
Выплатят и деньги ко Дню ПобедыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Ярославской области, пенсии и другие социальные пособия за апрель тем, кто получает их на Почте России, будут выплачены до 12 апреля.
Ярославцам, которые получают деньги через банки 20 и 25 числа каждого месяца, пенсии и пособия должны выплатить 9 апреля.
- Одновременно с пенсией будет осуществлена доставка выплат в связи с 75-летней годовщиной Победы и ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан к Дню Победы, - поясняет пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU