Ярославцы стали чаще подключать услуги «Ростелекома» дистанционно

7 Апр 2020 2020-04-07T12:42:19+03:00

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В Ярославской области рост числа заказов через сайт компании с января этого года составил 40 процентов. В первую очередь это обусловлено повышением спроса на высокосортной интернет и желанием горожан минимизировать личные контакты.

- В марте в связи с наступлением карантина мы фиксируем рост числа заявок на подключение интернета и Wink. Это не удивительно, ведь это те сервисы, которые помогают работать, общаться, учиться, получать информацию в самоизоляции. Наши инсталляторы работают без выходных и всегда готовы согласовать с клиентом удобное время для подключения, будь то выходной день или вечернее время. Можно не переживать за собственную безопасность: наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Служба технической поддержки как всегда работает круглосуточно. При возникновении технических проблем в Ярославле мы устраняем повреждение в среднем менее чем за 24 часа, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Действующие клиенты могут решить все вопросы, касающиеся оказания услуг, дистанционно, сообщает пресс-служба компании.